Premier League, Man United-Bournemouth: i consigli per le scommesse

Oltre al big match Arsenal-Newcastle martedì 3 gennaio si giocano altre tre partite della 19ª giornata di Premier League . L’incontro dall’ esito sulla carta più scontato della serata si gioca all’ Old Trafford . Il Manchester Utd , salito al quarto posto dopo l’1-0 (firmato Rashford) ai Wolves , riceve un Bournemouth che rispetto ai Red Devils sta pericolosamente scalando la classifica ... al contrario.

Manchester Utd-Bournemouth, fai il tuo pronostico

Lo United segna almeno due gol? Scopri la quota

Da segnalare che l’ultimo gol incassato in casa dai Red Devils risale alla sfida di campionato vinta 3-1 il 4 settembre 2022 contro l’Arsenal. In Premier League nessuno ha subìto più gol in trasferta (26) del Bournemouth che quindi deve scalare un Everest.

Gli esiti da tenere d’occhio per i pronostici? Il Multigol Casa 2-4 a 1.50 e l’1 handicap che si può trovare anche a quota 1.70.