Premier League, Chelsea-Manchester City: un pronostico a quota 1.70

Chelsea-Manchester City, che sfida! Indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Una combo dalla quota interessante

Il cognome non inganni, Potter non è un mago e non può far sparire i problemi di un Chelsea in difficoltà. I Blues si sono riproposti in campionato con un classico 2-0 al Bournemouth per poi pareggiare 1-1 contro un'altra matricola, il Nottingham Forest. Restano in piedi i problemi in zona gol dei londinesi (4 Under 2,5 di fila), a segno solo 20 volte in 16 gare di campionato. In casa si registra un solo ko ma è di quelli che bruciano, 0-1 contro l'Arsenal.

Di fronte c'è un Manchester City che nelle ultime tre giornate ha vinto solo una volta e per certi versi è una notizia (negativa) per una squadra "condannata" a vincere sempre e a segnare tanto. Se il Chelsea ha perso solo una volta, lo stesso ha fatto il City in trasferta: cambia l'avversario ma non il punteggio, 0-1 col Liverpool.

Per quanto visto nel complesso è la squadra di Manchester a meritare i favori del pronostico, anche se in partita secca (e a Londra) tutto può chiaramente succedere. Il segno 2 paga mediamente 1.65, quota ben più elevata per l'1 del Chelsea che arriva a oltre 5 volte la posta. Non molto accreditato anche il pareggio (quadruplica l'investimento), per trovare l'ultimo segno X in Premier League occorre risalire al 31 gennaio 2015: Chelsea-Manchester City 1-1.

La sensazione è che il City possa far punti contro un Chelsea che proverà a difendersi bene e a colpire al momento giusto. A pronostico, seguendo il ragionamento, può starci la combo X2 + Under 3,5. Un'opzione che si può reperire anche a quota 1.70, niente male.