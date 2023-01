Vincente Scudetto, la quota del Napoli è cambiata!

Inter-Napoli ha emesso il suo verdetto, nerazzurri vittoriosi e azzurri sconfitti per la prima volta in questo campionato. La squadra di Spalletti ora è a più 5 sul Milan mentre su Juve e Inter i partenopei hanno rispettivamente 7 e 8 lunghezze di vantaggio. La lotta per lo scudetto si infiamma e i bookie hanno aggiornato le quote sul Vincente Serie A. Ecco la situazione.