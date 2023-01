Pronostici Liga, Valencia-Cadice: quote e statistiche del match

Non solo Elche-Celta, l'altro anticipo della 16ª giornata di Liga è Valencia-Cadice (ore 21 di venerdì 6 gennaio). La squadra di Gattuso dopo aver perso in campionato contro il Villarreal ha superato agevolmente il turno in Copa del Rey. Ora di nuovo testa al campionato dove servono i tre punti contro il Cadice penultimo in classifica.