Consigli fantacalcio, parola allo Scomm: occhi puntati su Abraham

Il campionato di Serie A si è riproposto con un concentrato di emozioni, sorprese e divertimento. Archiviata la 16ª giornata è tutto pronto per un nuovo turno, il secondo del 2023. Con l’occasione tornano i Fantaconsigli dello Scomm , uno dei tipster più seguiti e apprezzati d’Italia (sul suo profilo Instagram conta oltre 300 mila followers ). I suoi suggerimenti sono preziosi in chiave Fantacalcio e, visto che si parla di possibili marcatori e assistman, vale la pena dare un’occhiata anche alle quote assegnate a questi speciali “ bonus ”. Tutto pronto, si parte. Anzi... si riparte!

Juventus-Udinese

Minuto 55 di Cremonese-Juventus, fuori Soule e dentro Federico Chiesa. L’esterno bianconero ha messo minuti nelle gambe dopo la lunga assenza ma da qui in poi Allegri e i Fantallenatori che hanno puntato su di lui si aspettano bonus pesanti. Certo, non si può chiedere tutto e subito al buon Fede. O no? Tanto per (ri)cominciare, andrebbe bene anche un assist. Non male la quota prevista, pari a 4.50 volte la posta.

Fiorentina-Sassuolo

Il suo ingresso in campo nella ripresa ha dato vivacità al Sassuolo ma non è bastato per acciuffare la Doria. Una cosa sembra certa: contro la Fiorentina, al Franchi, Traore dovrebbe partire titolare. Le carte in regola per incidere ce le ha tutte, i tifosi neroverdi se lo augurano. Da segnalare la quota assegnata ad un suo gol in qualsiasi momento del match: a 6.50!

Monza-Inter

Oh, Romelu, Romelu... Perchè quel destro a tu per tu con Meret non è andato in porta? Appuntamento col gol solo rimandato per il gigante belga? Il match contro il Monza darà tutte le risposte, i bookie sono comunque ottimisti sulle possibilità di Big Rom di andare a segno all’U-Power Stadium. Lukaku marcatore è un’opzione offerta a 2.15.

Salernitana-Torino

Il secondo gol in campionato di Federico Bonazzoli non è bastato alla Salernitana per strappare punti al Diavolo. L’attaccante però ha fatto il pieno di autostima e il suo prossimo avversario, il Torino, è una sua ex squadra. Quanto paga il gol dell’ex di Bonazzoli? Ben 4 volte la posta.

Lazio-Empoli

Nel naufragio della Lazio al Via del Mare non si è salvato nessuno, compreso Felipe Anderson che è entrato a una mezz’ora dal termine senza però riuscire a cambiare le sorti di una gara maledetta (per i biancocelesti). All’Olimpico, contro l’Empoli, l’esterno d’attacco di Sarri vuole ritrovare il feeling con il gol. Mica può fare tutto Immobile... Felipe a segno nei 90’ vale 3.25.

Spezia-Lecce

Il sigillo contro la Lazio è stato il quinto in campionato per Gabriel Strefezza. Il folletto del Lecce farà subito sei contro lo Spezia? Possibile. La sua quota da goleador è di 3.75.

Milan-Roma

Mourinho gioca a carte coperte e contro il Bologna ha lasciato inizialmente in panchina il suo diamante grezzo, Tammy Abraham. Poi lo ha sguinzagliato e meno male per i giallorossi perchè il suo salvataggio sulla linea di porta è valso come un gol. Certo, non vale un +3. Quello che il popolo di fantallenatori si aspetta dall’inglese già nel big match contro il Milan. Lo scorso anno al Meazza (il giorno dell’Epifania) l’attaccante andò a segno e si beccò anche un’ammonizione, poi la sfida la vinse 3-1 il Milan ma ora interessa il giusto. Ciò che interessa è la quota-gol di Abraham: un suo sigillo è proposto a 4. Chi ce l’ha nella sua rosa insista senza tenerlo in panchina. Quello può farlo solo Mou.