Scommesse Serie A, il pronostico e le statistiche di Milan-Roma

Al “ Meazza ” va in scena il confronto tra il Milan e la Roma . Nel midweek entrambe le formazioni sono riuscite a conquistare l'intera posta in palio, i rossoneri hanno battuto in trasferta la Salernitana (2-1) mentre Dybala e soci hanno vinto per 1-0 contro il Bologna .

Le statistiche di Milan-Roma, fai il tuo pronostico

Porte violate al novantesimo

I giallorossi in questa prima parte di stagione hanno raccolto ben 17 punti su 30 in trasferta. L’undici di José Mourinho in Serie A non ha mai perso nelle precedenti cinque gare disputate lontano dai lidi amici (4 vittorie e 1 pareggio con 9 reti all’attivo e 4 al passivo). Il “Diavolo” in casa viaggia a una media di 1,12 gol subiti a partita quindi Lorenzo Pellegrini e compagni potrebbero riuscire a segnare uno o due reti in questo incontro.

Il Milan non parte di certo già sconfitto e può senza dubbio riuscire a mettere in difficoltà la retroguardia capitolina. Interessante la “combo” che lega il Multigol Casa 1-2 al Multigol Ospite 1-2.