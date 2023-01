Pronostico Verona-Cremonese, le quote sorridono all'Hellas

Prima di cedere il palcoscenico alla Coppa Italia la Serie A deve chiudere il capitolo relativo alla 17ª giornata. Alle 18.30 di lunedì 9 gennaio si gioca Verona-Cremonese , ultima contro penultima in classifica . I lombardi cercano al Bentegodi la prima vittoria in questo campionato ma l'Hellas non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione di festeggiare i tre punti, centrati solamente contro la Sampdoria (2-1).

Verona-Cremonese, fai il tuo pronostico

Verona, ancora Multigol 2-3? Ecco la quota

Il pareggio non serve a nessuno, verosimilmente scaligeri e lombardi giocheranno a viso aperto cercando di sfruttare le debolezze altrui. Sono 27 i gol incassati finora dalla Cremonese contro i 30 del Verona, reduce dal pareggio esterno contro il Torino. La Cremonese non ha segnato per la terza partita di fila ma ha accarezzato a lungo l'idea di strappare un punto alla Juve di Allegri prima che Milik mandasse in aria il castello.

Osservando le statistiche di Verona e Cremonese si nota il feeling di marca veronese con il Multigol 2-3, uscito ben 12 volte in 16 partite. Guardando bene, però, in casa l'Hellas fa registrare lo zero in corrispondenza della somma gol finale 2.

Altri "ritardi" da segnalare, stavolta sponda grigiorossa. Lontano dallo Zini la Cremo non ha mai chiuso un match con tre reti complessive e in generale la somma gol finale 3 manca all'appello da 13 gare consecutive.

Partita dal pronostico incerto, con le quote pro Verona (l'1 vale un raddoppio, segno 2 a 3.60) ma con la Cremonese che pare potersela giocare. Seguendo la tendenza degli scaligeri, occhio al Multigol 2-3 (due o tre reti in partita) che si può trovare intorno al 2.10.