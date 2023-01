Bologna-Atalanta, il pronostico: una combo a quota 1.65

La 17ª giornata di Serie A tramonta al Dall'Ara con Bologna-Atalanta . Nerazzurri quasi perfetti fino alla 10ª poi nelle successive sei gare sono arrivate 4 sconfitte, un successo (a Empoli) e in ultimo il pareggio agguantato in extremis a La Spezia. Al contrario il Bologna ha iniziato ad alzare le marce dopo il 10° turno, vincendo quattro incontri e perdendo contro Inter e Roma . E adesso? La partita del Dall'Ara si preannuncia vibrante...

Bologna-Atalanta, fai il tuo pronostico

Combo X2 + Over 1,5? Ecco quanto paga

L'alternanza di risultati del Bologna fa sì che nel suo ruolino di marcia il segno X manchi da 7 turni di fila. Da segnalare che i felsinei, al pari dei bergamaschi, non hanno ancora mai pareggiato 0-0 e, ancora, in casa fanno registrare il pieno di Under 3,5: 8 su 8.

L'Atalanta è tornata nel segno di Goal e Over 2,5 (e sono 4 di fila) e la speranza di far punti a Bologna poggia anche sui suoi confortanti numeri da trasferta: 17 punti sui 28 conquistati, la Dea li ha incamerati lontano dal Gewiss.

Un rapido sguardo alle quote. I bookie Cplay e Begamestar offrono segno 1 e pareggio a 3.43 mentre il 2 è pagato 2.10. Colpo bergamasco a 2.10 anche su Better e Goldbet che, invece, bancano a 3.50 l'1 del Bologna e a 3.45 un risultato di parità.

Nelle ultime 8 partite della squadra di Gasperini è sempre uscito l'Over 1,5. Un esito che, provato in combo con la doppia chance X2, vale una quota pari a 1.65 volte la posta.