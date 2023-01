Scommesse Coppa Italia, statistiche e pronostico di Inter-Parma

Coppa Italia , ad Inter e Parma spetta il compito di dare il via agli ottavi di finale del torneo. Per la squadra allenata da Simone Inzaghi questo match sancirà l’esordio in questa competizione mentre la formazione ducale arriva all’appuntamento con i nerazzurri dopo aver eliminato prima la Salernitana (2-0 con i gol di Drissa Camara e Valentin Mihaila ) e poi il Bari (1-0 grazie alla rete siglata da Adrian Benedyczak al 29’ del primo tempo) nel corso dei due turni precedenti.

Nerazzurri favoriti ma...

La differenza di categoria che c’è tra le due squadre in campo lascia pendere tutte le quote dalla parte del club nerazzurro. L’Inter, come se non bastasse, ha poi fatto registrare dei numeri straordinari nelle prime otto gare interne di campionato. Lautaro Martinez e compagni al Meazza con 20 reti all’attivo (2,5 gol realizzati di media a partita) e soltanto 4 al passivo sono riusciti a conquistare l’intera posta in palio in ben 7 occasioni (al momento soltanto la Roma di José Mourinho in Serie A è riuscita a rimanere imbattuta sul campo dei nerazzurri).

Il Parma invece in questa prima parte di stagione ha disputato ben 10 gare in trasferta. La compagine gialloblù dopo aver eliminato la Salernitana da questa competizione ha giocato altre 9 partite lontano dai lidi amici (tutte in Serie B) nelle quali è riuscita a totalizzare 11 punti. I ducali con 11 gol fatti e 9 subiti hanno fatto registrare 2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Per le quote il segno 1 proposto mediamente a 1.20 non sembra in discussione ma se si analizzano gli ultimi cinque precedenti tra le due squadre andati in scena al Meazza si nota subito un particolare molto interessante. Il Parma non solo non ha mai perso ma è anche sempre riuscito a realizzare almeno un gol (1 vittoria e 4 pareggi). La possibiltà che l’undici gialloblù riesca ad andare a segno in questo incontro paga 1.67, la “combo” che lega il segno 1 al Multigol 2-4 moltiplica la posta per circa 1.85.