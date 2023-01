Pronostici Ligue 1, quote e statistiche di Psg-Angers

Anche ai più forti capita di perdere una partita. Il Psg è reduce dalla sconfitta subita al “ Bollaert-Delelis ” di Lens (3-1), un risultato che ha messo la parola fine ad una imbattibilità che in campionato andava avanti ormai dal 20 marzo scorso (3-0 sempre in trasferta ma contro il Monaco ). Il Psg ora gioca al “ Parco dei Principi ”, un campo su cui i parigini in Ligue 1 non perdono addirittura dal lontano 3 aprile 2021 (1-0 contro il Lille ).

Psg favorito al "Parco dei Principi"

L’Angers, prossimo avversario dei primi della classe, non dovrebbe di certo mettere in difficoltà la retroguardia del Psg. Il club bianconero, reduce da nove sconfitte consecutive, ha conquistato soltanto 8 punti in questa prima parte del torneo. L’Angers in trasferta con 6 gol all’attivo e 17 al passivo ha fatto registrare una vittoria, un pareggio e ben sei ko.

Il Psg davanti al proprio pubblico con 21 reti realizzate viaggia a una media di 2,62 gol segnati a partita. Salvo clamorose sorprese la “combo” che lega il segno 1 all’Over 2,5 non dovrebbe tradire le attese. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare sia l’Over 1,5 primo tempo che l’Over 3,5 al triplice fischio dell’arbitro.