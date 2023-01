Pronostici Carabao Cup, il City va a caccia della semifinale

Quando gioca il City di Guardiola è sempre una notizia. Magari non bellissima per il suo prossimo avversario nei quarti di Coppa di Lega inglese, il Southampton. Al St. Mary' Stadium si sfideranno l'ultima classificata in Premier League contro la vice capolista.

Sfida sulla carta senza storia

Il Southampton ha avuto un percorso agevole nel torneo in corso, al contrario del City che ha dovuto affrontare squadre del calibro di Chelsea (2-0) e Liverpool (3-2).

I fenomeni di Guardiola, nonostante qualche passo falso sparso qua e là (vedi l'1-1 interno con l'Everton di fine 2022), danno sempre la sensazione di una superiorità schiacciante: il recente 4-0 al Chelsea in FA Cup ne è solo un esempio. E per quattro reti a zero il City ha battuto i Saints in campionato, mettendo a nudo le difficoltà di una squadra che fa registrare la terza peggior difesa della Premier.

Sulla carta è match da 2+Over 2,5 se si vuole seguire la strada segnata dai numeri, come pure il 2 handicap sembra essere nelle corde della corazzata City.