Serie A, Inter-Verona: quote, pronostico e statistiche

Dopo aver battuto col brivido il Parma in Coppa Italia l'Inter di Simone Inzaghi resta a San Siro per l'impegno di campionato contro il Verona. L'Hellas viene da due gare positive in cui ha raccolto quattro punti con Torino e Cremonese ma ora dovrà fare i conti con dei nerazzurri decisi a vincere dopo il passo falso col Monza (2-2).

Inter-Verona, fai il tuo pronostico

Scommesse sui marcatori, ecco quanto paga un gol di Lautaro

Bene dunque il Verona che però deve cancellare lo zero in corrispondenza della voce "vittorie esterne". Difficile che possa farlo al Meazza contro una formazione che in 17 partite non è mai andata in svantaggio al riposo e che a San Siro ha vinto sette volte perdendo solo contro la Roma di Mourinho.

Dunque, c'è già del materiale per un pronostico. L'Inter in vantaggio al riposo (esito 1 primo tempo) si gioca a 1.70. Un'altra opzione che intriga è la combo 1+Multigol 2-5 in lavagna a 1.60.

Come possibile cluster di risultati occhio a "2-0, 2-1, 3-0, 3-1".

Capitolo marcatori, il terzo sigillo di fila di Lautaro Martinez tra campionato e Coppa Italia paga 1.90.