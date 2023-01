Pronostici Liga spagnola, il Valencia di Cavani sfida l'Almeria

Il penultimo turno del girone d'andata della Liga spagnola si chiude al Mestalla dove il Valencia di Gattuso va a caccia dei tre punti contro l'Almeria. Cavani e compagni sono reduci dalla sconfitta ai rigori contro il Real Madrid in semifinale di Supercoppa spagnola , poi “vendicata” in Copa del Rey (4-0 al Gijon).

In Liga però le ultime due esibizioni sono state un flop: passi il ko contro il Villarreal, niente alibi invece per il successivo passo falso casalingo contro il Cadice. L'Almeria ha bloccato sull'1-1 l'Atletico Madrid conquistando un punto prezioso in chiave salvezza.

La pressione è tutta sulle spalle di Gattuso, il suo Valencia pur avendo una gara da recuperare (tra l'altro contro il Real Madrid) non può permettersi altre battute d'arresto.

In tema di statistiche vale la pena segnalare che i "Pipistrelli" al Mestalla non hanno ancora centrato la somma gol 2.

Inoltre, nelle loro ultime sette partite di campionato non è mai uscito l'1 primo tempo e, nelle ultime quattro gare interne, non hanno mai segnato una rete nei primi 45 minuti.

La statistica e... le motivazioni del Valencia possono indirizzare la scelta del pronostico verso l'Over 0,5 Casa primo tempo. Un'opzione offerta mediamente a quota 1.70.