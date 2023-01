Lecce-Salernitana, il pronostico dalle… statistiche

Il secondo anticipo del venerdì della ventesima giornata di serie A (prima del girone di ritorno) è ancora più da brividi rispetto al primo (quello tra Bologna e Spezia ). Entrambe le squadre sono più vicine al fondo della classifica con il Lecce a quota 20 punti e la Salernitana a 18 e, se si considera che il Verona terz’ultimo i punti ne ha 12, diventa ovvio che la posta in palio in questo match comincia ad essere altissima.

Restando in tema di classifica e numeri ad essa collegati bisogna ricordare che, complici gli otto gol rimediati contro l’Atalanta, la Salernitana vanta la peggior difesa del campionato (in tutto sono 37 le reti incassate) a fronte di 18 reti realizzate. In quest’ottica più equilibrata la situazione del Lecce che di reti ne ha messe a segno 18 subendone 22. La formazione giallorossa dopo un trittico di prestazioni brillanti (tre vittorie consecutive contro Atalanta, Sampdoria e Lazio, ha poi frenato portando a casa due punti nelle ultime tre giornate. Sempre meglio della compagine campana che nelle ultime sei esibizioni ha rimediato cinque ko e un pareggio (1-1 in casa contro il Torino) anche se, forse è doveroso sottolinearlo, all’ultima uscita (contro la capolista Napoli) ha mostrato un atteggiamento diverso che lascerebbe ben sperare per il futuro.

Il Lecce parte favorito ma...

Le quote però sono dalla parte dei pugliesi con il segno “1” che paga molto meno degli altri due. Attenzione, però, a prescindere da quale potrebbe essere l’esito finale del match c’è un dato statistico che sembra poter meritare un pizzico di attenzione. La Salernitana, dopo averne fatti registrare tre nelle prime dieci giornate, da otto turni non chiude il primo tempo con un risultato di parità. Un segno “X” al 45’ che il Lecce, finora, ha già messo in archivio in cinque delle diciannove partite già disputate.