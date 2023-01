FA Cup, quote e pronostico per Manchester City-Arsenal

I sedicesimi di finale di FA Cup propongono una sfida tra le più incerte e avvincenti del momento. Il Manchester City riceve l’ Arsenal e, visto come stanno andando le cose in campionato , c’è da scommetterci che se ne vedranno delle belle. In Premier League, infatti, le due squadre occupano le prime due posizioni in classifica con i “ Gunners ” (che hanno anche una partita in meno) più avanti di cinque punti sui “ Citizens ”. Sempre in campionato manca il riferimento della sfida tra Guardiola e Arteta che, originariamente prevista per il 19 ottobre, è stata a suo tempo rinviata per permettere all’Arsenal di recuperare il match di Europa League contro il PSV Eindhoven slittato a sua volta, dopo la morte della regina Elisabetta , dal 15 settembre al 20 ottobre.

Manchester City-Arsenal, fai il tuo pronostico

All'Etihad può starci il Goal, ecco quanto paga

A conferma dell’ottimo momento di vena dell’undici londinese vale la pena ricordare che nelle ultime cinque giornate l’Arsenal ha messo insieme tredici punti contro i dieci invece conquistati dal City nello stesso arco di tempo. Tornando alla FA Cup questo sedicesimo di finale rappresenta il secondo impegno per le due big del calcio inglese a cui City e Arsenal sono giunte facendo fuori, rispettivamente, il Chelsea (4-0) e l’Oxford Utd (3-0).

Il fattore campo può essere l’elemento che fa la differenza e, probabilmente per questo, le quote concedono maggiore fiducia al segno “1” che vale meno della metà rispetto al “2” anche se, è doveroso sottolinearlo, Odegaard e compagni quest’anno non sembrano fare alcuna differenza tra “casa” e “fuori”.

In campionato il City non è andato in rete soltanto una volta (0-1 contro il Liverpool) e lo stesso vale per l’Arsenal che non ha segnato soltanto in occasione dello 0-0 contro il Newcastle.

Con queste premesse, a prescindere da chi si aggiudicherà il match, forse è il “Goal” che può meritare un pizzico di considerazione in più. La quota assegnata a questa opzione oscilla tra 1.60 e 1.70.