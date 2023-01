Serie A, le statistiche e il pronostico di Empoli-Torino

In Serie A il programma della 20ª giornata di campionato prevede il confronto tra l' Empoli e il Torino . Al " Castellani " i toscani con 8 gol segnati e 8 subiti hanno fatto registrare 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte mentre i granata in trasferta con 12 reti all'attivo e 14 al passivo hanno centrato il successo in 4 match su 10 (2 pareggi e 4 ko nelle restanti 6 sfide esterne).

Fai ora i tuoi pronostici!

Aria di Goal al "Castellani"

L'Empoli dopo aver perso alla 14ª giornata per 2-0 al "Maradona" di Napoli non ha più conosciuto la parola sconfitta, in rapida successione Baldanzi e compagni hanno prima battuto per 2-0 la Cremonese e poi, dopo un doppio pareggio esterno ottenuto prima contro l'Udinese (1-1) e poi contro la Lazio (2-2), sono tornati a vincere nei match contro Sampdoria (1-0) ed Inter (1-0).

Anche il Torino nelle precedenti 6 gare di campionato ha perso soltanto una volta (0-1 a la Spezia) ma a differenza dei toscani nelle restanti cinque partite prese in considerazione è riuscito a totalizzare "solo" 9 punti.

La partita in programma al "Castellani" si preannuncia molto equilibrata, non si può escludere il Goal al triplice fischio dell'arbitro.