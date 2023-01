Pronostico Cremonese-Inter, quote e statistiche dicono...

Cremonese-Inter, fai il tuo pronostico

Inter a segno da due a quattro volte? Ecco la quota

L'Inter ha tutto da perdere contro una compagine che, con l'arrivo di Ballardini, ha ritrovato morale e risultati. Le statistiche da trasferta dei nerazzurri fanno risaltare il feeling con l'Over 2,5, esito sempre presente ad eccezione del match perso 0-2 a Torino con la Juve.

Per i bookie ennesimo incontro da tre o più gol in vista: Cplay e Begamestar bancano l'Over 2,5 a 1.63 e l'Under 2,5 a 2.14. Gli operatori Better e Goldbet propongono l'Over 2,5 a 1.65 a fronte del 2.10 previsto per l'Under 2,5.

Capitolo 1X2 finale. Inter favorita ma non è un segno 2 dalla quota irrisoria. Il blitz nerazzurro allo Zini vale 1.49 per Begamestar e Cplay, segno X a 4.48 e vittoria della Cremonese a 6.01. Praticamente identica l'offerta di Better e Goldbet su pareggio (4.40) e segno 2 (1.50) mentre all'1 dei grigiorossi è assegnata una quota di 6.35.

Il pronostico? Intriga il Multigol Ospite 2-4 a 1.65: ovvero, Inter a segno minimo due, massimo quattro volte.