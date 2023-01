Gollo-Predictor: la Guida ai pronostici di oggi

Gollo-Predictor analizza centinaia di match con i 24 algoritmi e un'enorme mole di dati a disposizione ma poi è necessario scegliere e per questo è importante iscriversi al Gruppo Telegram dove gli ideatori operano una cernita.

Ecco come seguire al meglio Gollo-Predictor per ricevere le informazioni in modo preciso e tempestivo:

1) Iscrizione al Gruppo Telegram per interagire con gli ideatori dell'algoritmo e ricevere info in tempo reale

2) Visualizzare le Schede di Gollo con le previsioni in base alle 122 fonti dati e ai 24 algoritmi: Goal attesi, possibili risultati esatti, MultiGoal con un servizio di statistiche completo e interessante

3) Copiare o Sfidare le giocate di Gollo per buttarsi nel gioco fun e divertirsi sul serio, senza spendere un cent

4) Infine, studiare il metodo GOLLO sull'elenco giocate

Per quest'oggi, sono in programma 3 terni da giocare rispettivamente entro le 11,30, entro le 14,00 ed entro le 20,45.

Il terno di stasera vale quota 3,75.

Gollo ci dice Marsiglia-Monaco GOAL a 1,60 - infatti i goal attesi sono 2,12 a 1,97 da cui ricava i 4 risultati esatti più probabili che sono 2-1 // 2-2 // 1-1 // 1-2. Il match è da Multigol Casa 2-3 e Ospite 1-2. Si può rischiare anche il Goal+Over ma i nostri esperti interpretano in modo più cautelativo.

In Atalanta-Sampdoria il pronostico sembra scontato ma Gollo identifica sempre esiti non banali: i goal attesi sono 2,00 a 0,75 da cui i 4 risultati esatti più probabili: 1-0 // 2-0 // 1-1 // 2-1. I nostri esperti forzano la mano e propongono Atalanta Over 1,5 e Sampdoria Under 1.5 a quota 1,63

Infine, una della partite che si propone nella top 5 delle più brutte dell'anno: Getafe-Real Betis. I goal attesi sono 0,97 a 0,94 con 0-0 // 1-0 // 0-1 // 1-1 come possibili risultati esatti (quasi 60% di attendibilità). Gollo spinge per Under 2.5 ma gli ideatori reinterpretano con Under 2.5 1°Tempo e Over 0,5 2°Tempo a quota 1,42.

Il terno vale 3,75 la posta.

Vuoi scoprire le altre due selezioni? Vai sul Gruppo Telegram.