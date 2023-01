DFB Pokal, il pronostico e le statistiche di Union Berlino-Wolfsburg

DFB Pokal, la sfida in programma allo "Stadion An der Alten Försterei" tra l'Union Berlino e il Wolfsburg dà il via agli ottavi di finale del torneo. I padroni di casa arrivano all'appuntamento dopo aver battuto prima il Chemnitzer per 2-1 e poi l'Heidenheim per 2-0 mentre la formazione ospite è giunta agli ottavi grazie a una doppia vittoria di misura ottenuta in trasferta contro il Jena (1-0) e il Braunschweig (2-1).