Coppa Italia, statistiche e pronostico di Inter-Atalanta

I quarti di Coppa Italia iniziano con Inter-Atalanta , sfida che promette scintille. La Dea nel 2023 sta volando (4 vittorie e 2 pareggi), la squadra di Inzaghi sta cercando continuità avendo alternato prestazioni convincenti (1-0 al Napoli in Serie A, trionfale 3-0 al Milan in Supercoppa ) ad altre caratterizzate da sofferenza (vittoria sul Parma solo ai supplementari) e delusione (0-1 con l'Empoli in campionato).

Inter-Atalanta, fai il tuo pronostico

Inter favorita su una Dea in gran forma

L'Atalanta nell'anno nuovo ha sempre segnato almeno due reti in partita e l'ultima volta a secco della Dea risale al match di campionato perso 2-0 a Bergamo contro la Lazio lo scorso 23 ottobre.

Risale al 13 novembre invece lo scontro diretto in campionato tra le due formazioni, match spettacolare vinto 3-2 dai nerazzurri di Simone Inzaghi con super Dzeko (doppietta) sugli scudi.

Nelle fila della squadra di Gasperini c'è un Lookman inarrestabile ma non è la sola minaccia per una difesa interista non esattamente affidabile.

Per la vittoria finale le quote vedono comunque l'Inter in prima fila. Better e GoldBet propongono l'1 a 1.90, il segno X al 90' a 3.55 e il 2 a 4.10. I bookie Cplay e Begamestar bancano l'1 a 1.87, il pareggio a 3.71 e la vittoria bergamasca a 4.16.

Sulla carta probabile l'esito Goal pagato mediamente 1.60, ci sta anche l'Over 2,5 che viaggia intorno all'1.70.