Pronostico Newcastle-Southampton, Magpies con un piede in finale

Il Newcastle è ad un passo dalla finale di EFL Cup dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana in casa del Southampton. Un 1-0 che avvicina la banda di Eddie Howe a Londra: la finalissima è in programma il prossimo 26 febbraio al Wembley Stadium.

Newcastle-Southampton, fai il tuo pronostico

Il Southampton fa all-in al St. James's Park

Quasi ingiocabile. Per l'ennesima volta in stagione il Newcastle ha lasciato a secco il suo avversario che comunque non ha demeritato: gol annullato e almeno un'altra occasionissima neutralizzata da Pope.

Decisivo il gol di Joelinton (ma gran parte del merito va ad Isak) che in precedenza si era letteralmente mangiato un gol.

In altre occasioni i Magpies hanno dimostrato di essere anche spettacolari oltre che cinici. Ne sa qualcosa lo stesso Southampton che in campionato, a novembre, era stato battuto 4-1 sempre al St. Mary' Stadium.

Il Newcastle di quest'anno è ben altra cosa rispetto alle scorse stagioni in cui comunque aveva quasi sempre prevalso sui Saints. Gli ultimi dieci precedenti fanno registrare 7 vittorie dei Magpies, 2 pareggi e un solo successo da parte del Southampton.

Per le quote parte favorito l'undici di casa anche nel retour match, il Southampton proverà il tutto per tutto memore dell'impresa compiuta nei quarti in cui ha clamorosamente eliminato il Manchester City (2-0).

Al St. James's Park la squadra ospite segna almeno un gol? Tale opzione si gioca a 1.87.