Coppa Italia, Juve-Lazio: ecco quanto paga l'esito Goal

Obiettivo semifinale di Coppa Italia. Un solo biglietto rimasto per uno tra Allegri e Sarri: Juve-Lazio stabilirà la sfidante dell'Inter nella competizione. A novembre un 3-0 bianconero senza appello, stavolta il match si preannuncia più tirato non essendoci "seconde possibilità": chi perde va a casa.

La manita incassata dal Napoli in campionato ha minato le certezze di una Juve che viaggiava macinando vittorie e clean sheet. Poi è arrivata la penalizzazione di 15 punti, pesante come un macigno visto che la Signora gioca senza essere padrona del suo destino. Tutto questo non può non aver pesato nell'approccio (negativo) al match di campionato perso 0-2 col Monza.

La Lazio di inizio anno ha lasciato punti preziosi "in provincia" ma Sarri sembrava aver risolto ogni problema con il tris di vittorie su Sassuolo, Bologna (Coppa Italia) e soprattutto Milan, battuto 4-0 all'Olimpico. Poi un'altra frenata, 1-1 con la Fiorentina; nessun allarmismo, si tratta "solo" di ripartire.

Partita vera quindi allo Stadium, con quote favorevoli ai bianconeri ma con un divario per nulla marcato. Il segno 1 vale un abbondante raddoppio mentre pareggio e segno 2 (sempre al 90') sono offerti rispettivamente a 3.30 e a 3.50.

Sembra esserci più di uno spiraglio per l'opzione Goal (segnano entrambe), una giocata reperibile intorno all'1.85/1.90.

Si sale a 2.10 per l'eventualità che il primo tempo possa chiudersi con un risultato di parità.