Pronostico Modena-Cagliari, Ranieri cerca continuità al Braglia

Il weekend cadetto inizia al Braglia dove Modena e Cagliari daranno vita a un confronto importante in chiave playoff. I sardi hanno 32 punti contro i 28 degli emiliani, sconfitti 2-1 dalla Ternana per via - a detta di mister Tesser - di un approccio sbagliato al match. Il Cagliari invece ha conquistato 10 punti nelle ultime quattro giornate e Ranieri non vuole fermarsi sul più bello.

Modena-Cagliari, fai il tuo pronostico

Quote equilibrate al Braglia, ecco i consigli per le scommesse

Il ritratto dell'imprevedibilità del Modena è nel dato sui gol fatti e subiti: 32 e... 32. In casa gli emiliani stanno facendo bene, in trasferta invece Lapadula e compagni hanno vinto solo una volta.

Ecco la statistica che più colpisce: nelle ultime 15 partite dei sardi (sia in casa che fuori) il segno 2 finale non si è mai visto e, in generale, il Cagliari è rimasta l'unica squadra del campionato a non aver mai centrato il parziale/finale 2/2.

Il match presenta quote equilibrate e avventurarsi nell'1X2 finale è rischioso. L'Under 2,5 si lascia preferire rispetto all'Over; alla luce dei dati sopra riportati, con riferimento al Cagliari, si può provare l'opzione "2 primo tempo o 2 finale" in lavagna a 2.05.