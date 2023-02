Pronostici marcatori Serie A, lo Scomm crede in Tammy Abraham

Come ogni venerdì torna puntuale l’appuntamento con le FantaScommesse . Il tipster Lo Scomm è pronto a cogliere le opportunità offerte dal palinsesto suggerendo i possibili protagonisti della 21ª giornata di Serie A . In pochi non conoscono Lo Scomm , i cui contenuti sul suo profilo Instagram sono seguiti da ben 303 mila followers . Per ogni giocatore segnalato in chiave marcatore e/o assist viene riportata anche la relativa quota . Spazio all’analisi!

Roma-Empoli

A Napoli è stato soffocato dalla “gabbia” formata da Kim e Rrahmani ma in precedenza a La Spezia Tammy Abraham aveva lasciato il segno. In Coppa Italia con la Cremonese una mezz’ora circa, utile solo... per colpire un palo. Contro l’Empoli il centravanti inglese ha già fatto centro al minuto 71 nel girone d’andata. Non male la quota, pari a 2.65 volte la posta, per una rete della punta di Josè Mourinho.

Sassuolo-Atalanta

Se non ci fosse Osimhen staremmo parlando del capocannoniere della Serie A. Ademola Lookman è a quota 12 gol in campionato, senza dubbio la più grande sorpresa del campionato (beato chi ce l’ha a Fantacalcio). Detto che essendo in stato di grazia può segnare a chiunque, a maggior ragione il nigeriano può trafiggere la traballante difesa del Sassuolo. Un gol di Lookman al Mapei triplica la posta.

Spezia-Napoli

Gol, assist, Kvara. Queste tre parole difficilmente vanno slegate tra di loro perchè il folletto georgiano anche contro la Roma ha illuminato la scena rifornendo Osimhen per la folgore che ha incenerito Rui Patricio. Al Picco altro giro di valzer, occhio perchè Khvicha stavolta vuole mettersi in proprio. A 2.75 l’ipotesi che lo si vedrà esultare dopo un suo gol.

Inter-Milan

La parola derby evoca tensione ancor prima che spettacolo. La stracittadina milanese, visto il periodo storico, si gioca molto sui nervi anche alla luce del fresco precedente in Supercoppa vinto 3-0 dall’Inter. A proposito di quella sfida, Calhanoglu (ex nerazzurro) è stato ammonito. Vuoi vedere che il turco ci ricasca? Un giallo al trequartista si gioca a 3.25.

Verona-Lazio

“Questo è il suo anno, sicuro”. Chi ha pensato questo in estate e gli ha trovato il posto fisso nella rosa del Fantacalcio, ha fatto bingo. Il protagonista in questione è Mattia Zaccagni, che a Verona si presenta con l’etichetta di “ex”. Serve altro per sponsorizzarlo? La quota da “marcatore anytime” è anche interessante: a 4.

Monza-Sampdoria

Da un ex all’altro, Gianluca Caprari. Lunedì sera il suo Monza ospiterà una Samp disperata, che già all’andata incassò tre reti in casa una delle quali porta la firma proprio del fantasista romano (che non sa fare gol banali). Caprari può ancora lasciare il segno ed è proposto marcatore a 3.50.

Salernitana-Juventus

Occorre aspettare fino a martedì per assistere alla sfida dell’Arechi. Intanto, meglio prendere nota e segnare sul taccuino il nome di Vlahovic. É lui il maggiore indiziato a lasciare il segno e anche i bookie sembrano supportare questa valutazione. Un suo gol nel match contro i campani è bancato a 2.50.