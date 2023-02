Scommesse Serie A, quote equilibrate in Cremonese-Lecce

Una Cremonese con il morale alle stelle dopo la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la Roma (2-1) si appresta a ricevere il Lecce . I numeri fatti registrare allo " Zini " dalla compagine grigiorossa non sono dei migliori, soltanto tre punti conquistati nelle prime 10 gare interne di campionato. La Cremonese però con l'avvento in panchina di Davide Ballardini ( semifinali di Coppa Italia raggiunte ) ha prima pareggiato per 1-1 a Bologna e poi, nonostante la sconfitta, non ha di certo sfigurato contro una squadra del calibro dell' Inter (1-2).

Il Lecce in campionato è reduce dalla doppia sconfitta subita contro il Verona (2-0) e la Salernitana (2-1). I pugliesi con 7 gol all'attivo e 11 al passivo sono riusciti a vincere soltanto 2 trasferte su 10.

Grigiorossi a caccia del successo

Il ruolino di marcia della Cremonese parla chiaro, Dessers e compagni in casa non solo non hanno ancora mai vinto ma non hanno neanche mai chiuso un incontro con esattamente due reti al novantesimo. Il Lecce, sfavorito di poco per le quote (l'1 vale circa 2.65 mentre il "2" è offerto mediamente a 2.90), dal canto suo in trasferta ha fatto registrare la "Somma Gol: 2" in 5 match su 9. Il Multigol 2-3 è proposto a 2.05.