Scommesse KNVB Beker, il Twente si gioca i quarti contro l'Ajax

Anche in Olanda come in tanti altri paesi europei è giunto il momento di giocare in coppa. Gli ottavi di finale della KNVB Beker mettono a confronto il Twente e l'Ajax. Per i "Lancieri" questo è un esame veramente importante, per l'undici di Amsterdam centrare la terza vittoria consecutiva (Brian Brobbey e soci sono reduci dal doppio successo ottenuto in campionato contro l'Excelsior e il Cambuur) vorrebbe dire mettersi alle spalle un periodo piuttosto complicato, iniziato l'8 gennaio 2023 con il pareggio ottenuto sul campo del Nijmegen e proseguito fino al 26 gennaio con il punto conquistato in casa contro il modesto Volendam (nel mezzo altri due pareggi in Eredivisie contro Twente e Feyenoord e il successo di coppa contro il Den Bosch).