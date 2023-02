Milan-Torino: il risultato esatto per Gollo-Predictor

E' diventato il punto di riferimento della community di fantagiocatori di corrieredellosport.fun : Gollo-Predictor stima i goal attesi per le squadre (in decimale) e individua i 4 risultati esatti più probabili.

Alle 20:45 scendono in campo Milan e Torino: i rossoneri devono uscire dalla crisi e più volte hanno mandato fuori strada gli scommettitori negli ultimi match perchè questa riscossa tarda ad arrivare.

Il Torino è in buona forma e viene dalla vittoria/sorpasso in casa con l'Udinese.

Per GOLLO potrebbe finire 2,00 a 1,46 anche se non potrà mai finire così perchè i GOL non si contano con i decimali.

Nonostante ciò, grazie a questa stima il Predictor del corrieredellosport ci indica i 4 risultati esatti più probabili:

1-1 // 2-1 // 1-2 // 2-2.

Ne segue che la partita è da MULTIGOAL 2-4 con 1-2 goal attesi per la squadra di casa e 1-2 goal attesi per la squadra ospite.

L'esito più probabile è quindi GOAL.

Da notare che per GOLLO la quota del GOAL è di 1,51 mentre viene offerto a 1,93 ed è quindi conveniente giocarlo per questo match.

Occhi anche all'Over 2.5 che viene pagato 2,04 dai bookmakers e che per Gollo vale la miseria di 1,49.

Infine, per Gollo le quote del match per l'1X2 sono:

Segno 1: 1,99 contro 1,82 offerto dai book

Segno X: 4,62 contro il 3,55 offerto dai book

Segno 2: 3,55 contro il 4,54 medio offerto dai book

