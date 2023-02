Pronostico Arsenal-Brentford, c'è il parziale/finale 1/1 che...

Per i “Gunners” è stata la seconda sconfitta in campionato, anche questa in trasferta, dopo quella rimediata all’Old Trafford con il Manchestr Utd (era la sesta giornata). L’inopinato ko non ha però avuto ripercussioni di classifica visto che anche il City è andato ko contro il Tottenham e così l’undici di Arteta continua a mantenere il suo ruolo di capolista con cinque lunghezze di vantaggio (e una gara in meno) sui “Citizens” di Guardiola.

Il calendario adesso offre all’Arsenal una occasione di pronto riscatto con Saka e compagni che ricevono, sabato 11 febbraio alle 16, il Brentford che rientra tra gli avversari abbordabili ma non deve essere sottovalutato.

L’undici dell’omonimo distretto di Londra, infatti, è settimo in classifica e in campionato viene da nove risultati utili consecutivi (cinque vittorie e quattro pareggi), compresi i successi contro Manchester City (prima della sosta) e Liverpool.

Il Brentford, complessivamente, ha perso quattro partite di cui tre in trasferta (contro Fulham, Newcastle e Aston Villa) ed una in casa (proprio il match di andata, per 0-3, contro l’Arsenal) e, a proposito di vittorie e sconfitte, c’è un dato abbastanza singolare che riguarda la formazione guidata da Thomas Frank.

Sia le prime che le seconde sono tutte caratterizzate dalla medesima accoppiata “Parziale/Finale”. Nei sei successi casalinghi ha fatto registrare sei volte la “1/1” (ovvero era in vantaggio a metà gara ed ha poi concluso avanti al 90’) e lo stesso (accoppiata parziale/finale “1/1”) è accaduto nelle tre sconfitte esterne (ovvero in svantaggio al 45’ e ko anche a fine match).

Per chi decide di concedere fiducia all’Arsenal (come fanno anche le quote) adesso c’è soltanto un dubbio: sarà ancora “1/1” oppure si vedrà per la prima volta una delle altre due accoppiate (“X/1” o “2/1”)? Per la cronaca la “1/1” vale doppio, la “X/1” è in lavagna a 4.25, la “2/1” renderebbe 22 volte la posta.