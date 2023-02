Inter-Udinese, il pronostico della sfida in programma al Meazza

In Serie A soltanto il Napoli sembra ormai certo di partecipare alla prossima edizione della Champions League . L' Inter , seconda in classifica con 44 punti, dopo aver pareggiato per 0-0 sul campo della Sampdoria vanta solamente tre lunghezze di vantaggio sul Milan quinto, a pari punti con i rossoneri ci sono anche l' Atalanta (terza) e la Roma (quarta).

Fai ora i tuoi pronostici!

Inter-Udinese, che ritardo al Meazza!

Analizzando il ruolino di marcia interno dei nerazzurri si nota subito come Lautaro Martinez e compagni non abbiano mai fatto registrare l'Over 1,5 nelle ultime 4 gare disputate al Meazza. L'Inter dopo aver battuto il Napoli per 1-0 è riuscita a ripetersi con lo stesso risultato anche contro il Verona e il Milan. Tra i due successi ottenuti nella sfida con l'Hellas e nel derby i ragazzi di Simone Inzaghi hanno perso di misura contro l'Empoli (0-1).

Anche l'Udinese, prossimo avversario dei nerazzurri, in trasferta è reduce da 3 incontri terminati con l'Under 1,5 al novantesimo. In questo match l'Over 1,5 in controtendenza moltiplica la posta solamente per 1.23 mentre la possibilità che le due squadre in campo riescano a segnare più di 2,5 reti nel corso dei due tempi di gioco vale 1.72.