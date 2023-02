Pronostici Serie A, Inter-Udinese: ecco il consiglio di Pengwin

Con Sassuolo-Napoli è scattata la 23ª giornata di Serie A ma ci sono altre nove partite da inquadrare in ottica pronostici. Il Pengwin come sempre è pronto a dispensare consigli , con un'analisi incentrata sulla prova dell'Inter seconda in classifica. I nerazzurri sono favoriti ma il tipster non si fida...

Inter, manca la continuità

L’Inter nonostante un dominio certificato dalle statistiche si è fermata nell’ultimo turno di campionato, pareggiando 0-0 la sfida di Marassi contro la Samp di Stankovic.

Lukaku sembra la copia sbiadita di sé stesso e sarà fondamentale recuperarlo in vista della Champions. Edin Dzeko dovrebbe tornare dal primo minuto in questa sfida.

I friulani nell’ultimo turno hanno pareggiato 2-2 contro il Sassuolo al termine di una partita molto divertente, tornando ad esprimersi su buoni livelli dopo un periodo abbastanza deludente dal punto di vista del gioco e dei risultati.

La squadra allenata da Sottil è a meno nove dal sesto posto, al momento occupato dalla Lazio di Sarri.

Tuttavia, i tanti impegni che attendono chi sta davanti potrebbe aprire nuovi scenari: occhio quindi a possibili sorprese.

L’Inter parte logicamente favorita in questa sfida (il segno 1 finale vale “soltanto” 1.53”) ma non dovrà sottovalutare l’Udinese che, specie nella prima parte di stagione, ha dimostrato di essere una signora squadra e di certo non si presenterà a San Siro come sparring partner.

La mancanza di continuità palesata dai ragazzi di Simone Inzaghi abbinata all’imminente impegno in Champions contro il Porto sono due fattori che suggeriscono di tralasciare il segno 1 in sede di pronostico. L’interrogativo è: “I nerazzurri scenderanno in campo con la dovuta concentrazione?” Ipotizzando una gara aperta e con continui ribaltamenti di fronte si può optare per l’opzione Goal. La quota oltretutto è anche interessante: 1.82.

Monza-Milan: tornare a martellare

I brianzoli stanno attraversando un ottimo momento di forma, avendo aperto un filotto di 4 partite consecutive senza perdere (considerando il ko con la Juve in Coppa Italia) e portandosi fino al decimo posto della graduatoria. Partita speciale per Berlusconi e Galliani, con la squadra che però sicuramente non regalerà nulla.

Il Milan dopo un periodo nerissimo sembra essere tornato quello di inizio stagione, col passaggio al 3-4-2-1 che sembra aver riportato stabilità difensiva. La vittoria contro il Torino e quella successiva contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di Champions hanno riportato euforia nell’ambiente e il gruppo sembra essere tornato unito.

Per la gara si può optare per una combo X2+Multigoal 2-5, visto che non ci si aspetta una sconfitta da parte dei rossoneri. Allo stesso tempo dovrebbero vedersi almeno due reti.

Roma-Verona: Champions vs salvezza

La Roma ha pareggiato l’ultima sfida contro il Lecce e ora si trova al quarto posto della graduatoria a pari punti con Atalanta e Milan. La sconfitta nell’andata dei play-off di Europa League contro il Salisburgo sicuramente non ha aiutato l’ambiente, con Dybala che è anche uscito malconcio dalla gara e che quasi certamente salterà l'Hellas.

Gli scaligeri sembrano aver cambiato marcia e sono reduci da ben 4 risultati utili consecutivi. Ora i veneti sono a sole due lunghezze dalla zona salvezza e dovranno continuare così se vogliono mantenersi nella massima divisione. Duda e Ngonge, appena arrivati, stanno facendo la differenza e Zaffaroni spera continuino così.

1X+Multigol 1-4 è il pronostico per Roma-Verona, considerando i giallorossi favoriti in una gara con poche emozioni e... poche reti.

