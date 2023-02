Pronostico Malaga-Saragozza, obiettivo salvezza

Il palinsesto scommesse del lunedì propone anche un match de LaLiga2 , la seconda divisione spagnola. Il Malaga proverà a sfruttare il fattore campo contro un Saragozza che lo precede di 11 punti in classifica . L'obiettivo di entrambe è far punti per allontanarsi dalla zona retrocessione .

Malaga-Saragozza, fai il tuo pronostico

Precedenti e statistiche, le curiosità non mancano

Per le quote l'esito del match non è affatto scontato, favoriti i padroni di casa a 2.55 a fronte di un segno 2 pagato mediamente 2.85. Curiosità, gli ultimi cinque precedenti tra le due squadre sono terminati con almeno una rete per parte (esito Goal) e il pareggio per 1-1 si è visto negli ultimi tre scontri diretti.

Il Malaga ha centrato l'Under 2,5 10 volte su 13 in casa, 10 Under 2,5 anche per il Saragozza in 14 trasferte disputate. Un incontro con massimo due reti vale poco più di 1.40 ma se si vuole alzare un po' il tiro vale la pena puntare sul Multigol 2-3 che paga più del doppio.