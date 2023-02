Scommesse Ligue 1, il pronostico e le quote di Lille-Brest

La scorsa settimana i "Mastini" sono usciti a testa alta dal "Parco dei Principi" di Parigi, Jonathan David e compagni dopo aver recuperato ben due reti di svantaggio (dal 2-0 al 2-3) hanno gettato al vento la vittoria nei minuti finali del secondo tempo.

Le statistiche delle due squadre in campo

I numeri fatti registrare dal Lille nelle prime 12 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico (7 vittorie, 3 pareggi e soltanto 2 sconfitte) lasciano pensare che i "Mastini" possano subito ritornare al successo. La compagine rossoblù prima di perdere per 4-3 sul campo del Psg aveva inoltre inanellato una serie di tre match senza sconfitte, dopo lo "0-0" centrato contro il Clermont è arrivato il doppio successo contro il Rennes (3-1) e lo Strasburgo (2-0).

Il Brest lontano dai lidi amici ha totalizzato soltanto 9 punti in 12 partite, i biancorossi con 12 gol all'attivo e 20 al passivo hanno fatto registrare 2 vittorie, 3 pareggi e ben 7 sconfitte.

Per le quote il match non dovrebbe riservare sorprese, il segno 1 moltiplica la posta per 1.35 mentre il "2" è offerto mediamente a 8.30. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare il Multigol Casa 2-4 (il Lille in casa viaggia a una media di 1,91 gol segnati a partita) in lavagna a 1.55.