Gollo-Predictor: la Guida ai pronostici del WeekEnd

Gollo-Tipster analizza i principali match europei e non solo con il suo schema oramai noto e ricercato dai pronosticatori della piattaforma corrieredellosport.fun.

In Frosinone-Parma Gollo prevede 2,00 a 0,82 il che si traduce in 4 risultati esatti più probabili di altri: 1-0, 2-0, 1-1, 2-1 portandoci a considerare 1X+Multigol 1-3 come pronostico consigliato.

Apparentemente più equilibrata Pisa-Perugia per cui gli indicatori sono 1,50 a 1,12 e i risultati esatti più probabili sono 1-1, 1-0, 2-1, 2-0. Anche in questo caso, 1X+Multigol 1-3 è il pronostico migliore per Gollo anche considerano la quota.

Per ogni match, Gollo pubblica delle schede dettagliate ricalcolando anche le quote del match secondo i suoi parametri statistici e i 3 simulatori randomici.

