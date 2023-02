Leicester-Arsenal, statistiche e pronostico per il match

L’ Arsenal si è ripreso la testa della classifica lasciando il City un paio di lunghezze più indietro. Adesso, sul campo del Leicester , per i “ Gunners ” è obbligatorio vincere per non rischiare di essere agganciati di nuovo (o addirittura superati) dall’undici di Guardiola .

Sulla carta l’impresa non è impossibile visto che le “Foxes” quest’anno sono cadute molte volte (ben 13 le sconfitte rimediate finora di cui cinque nelle ultime otto giornate) e sono reduci da un perentorio ko per 0-3 in casa dello United. Da quattro turni consecutivi il Leicester regala l’Over 2,5 mentre l’Arsenal da tre turni di fila fa registrare il “Goal”. Inoltre il Leicester nelle ultime otto partite ha sempre subìto almeno una rete e ben sette volte su otto l’ha subìta già nel primo tempo.