Real-Atletico, quote e pronostico per il derby di Madrid

Sono ben dieci i punti che separano il Real (secondo) dall’ Atletico (quarto) ma, anche così, il derby di Madrid resta sempre sentitissimo e in grado di regalare forti emozioni. Se l’undici di Ancelotti ha fin qui realizzato 46 reti e quello di Simeone 31 è uguale, invece, il numero di gol subìti (17 per entrambi) di cui 7 incassati da Courtois al Bernabeu e 7 incassati da Oblak in trasferta.

"Blancos" favoriti al 90'

Il Real Madrid nelle ultime sei esibizioni ha sempre fatto registrare il “NoGoal” mentre l’Atletico risponde con quattro “Under 2,5” e quattro “X” al 45’ nelle ultime quattro gare disputate. Per le quote i favori del pronostico sono tutti (o quasi) per il segno “1” che vale circa la metà dell’X e quasi tre volte meno del “2”. L’1 a metà gara rende ovviamente più dell’1 al 90’ ma, è doveroso sottolinearlo, in casa (dove è ancora imbattuto) il Real lo ha fatto fin qui registrare in sole quattro delle dieci gare interne disputate.