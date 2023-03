I consigli di Gollo per il 04 marzo

Si giocano 3 match di Serie A e cominciano Monza ed Empoli alle 15,00: i 4 risultati esatti più probabili per il ns algoritmo sono 1-0, 1-1, 2-0, 0-0. E' quindi ipotizzabile un 1X+Under 3.5

Il segno 1 in Atalanta-Udinese è davvero troppo basso anche se i 4 risultati esatti più probabili sono 1-1, 1-0, 2-1, 2-0. Dalle 192 fonti statistiche elaborate da Gollo si evidenzia però un interessante Over 3.5 Cartellini.

Infine, scenderanno in campo per l'anticipo serale Fiorentina e Milan: anche in questo caso, il risultato esatto più probabile per Gollo è l'1-1 seguito da 0-1, 1-0 e 1-2. L'incertezza fa propendere per un Under 1.5 Casa + Over 0,5 Ospite.

La quota complessiva sulla piattaforma fun è 4,50.

