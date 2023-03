Roma-Juve, ecco il pronostico di Pengwin

Alle 20.45 di domani andrà in scena all’Olimpico di Roma la sfida tra Roma e Juve, con i capitolini che vogliono mantenere il passo Champions.

Roma, una vittoria importante per il morale

I giallorossi nell’ultimo turno hanno perso a sorpresa contro la Cremonese, lasciando così per strada 3 punti che sarebbero stati fondamentali per mantenere il ritmo delle squadre che lottano per la Champions. La squadra capitolina si ritroverà ad affrontare una Juve in salute in questo turno e dovrà mettercela tutta per rialzarsi immediatamente. Tanta curiosità per la prestazione di Dybala da ex, vero e proprio faro della squadra.

Juve: un recupero europeo

I bianconeri stanno cercando di risalire la china in classifica dopo la penalizzazione di 15 punti che l’aveva notevolmente allontanata dal gruppo europeo. La Vecchia Signora tuttavia sta trovando ritmo e si presenta a questa gara col morale alle stelle dopo la bella vittoria nel derby contro il Torino.

Allegri non avrà a disposizione solo Milik, per cui potrà scegliere la miglior formazione da schierare, ora che è tornato anche Pogba.

La solidità dei bianconeri può fare la differenza

La gara dell’Olimpico non si annuncia spettacolare e con tante reti. La Juventus di Allegri verosimilmente proverà a fare qualcosa in più mentre la Roma di Mourinho risponderà con le giocate dei suoi singoli di qualità.

Si può ipotizzare che la solidità dei bianconeri possa farla da padrone in questa sfida, per questa ragione si può optare per una doppia chance X2.

Occhio anche allo 0-1/1-1 più marcatore Vlahovic, rimasto a secco nell’ultima gara.

Fiorentina-Milan: un segnale alla stagione

La Fiorentina nell’ultimo turno ha strapazzato l’Hellas Verona, vincendo per 0-3 al Bentegodi e salendo al 12° posto in classifica. La squadra gigliata sta ritrovando fiducia e principi di gioco e ora vuole prendersi una vittoria importante contro una delle squadre migliori del campionato.

Il Milan ha vinto un’altra volta senza subire reti nell’ultimo turno contro l’Atalanta, prendendosi 3 punti pesantissimi contro una diretta concorrente per la Champions. Pioli ha ritrovato finalmente Maignan tra i pali, ma potrebbe alternare i giocatori in vista della Champions. Brahim Diaz non sarà del match, con De Ketelaere che partirà dal primo minuto. Leao è squalificato.

Per questa sfida optiamo per un Multigoal 1-2 casa, ritenendo che la viola abbia qualità sufficiente per riuscire a sfondare il muro rossonero che non prende gol ormai da 4 gare di fila tra tutte le competizioni.

Inter-Lecce: rialzarsi subito L'Inter ha perso a sorpresa l’ultima gara di campionato contro il Bologna, uscendo sconfitta dal Dall’Ara per 1-0 sotto il colpo di Orsolini. La squadra di Inzaghi continua a non trovare continuità nei risultati e deve rialzarsi in fretta se non vuole essere scavalcata dalle inseguitrici. Per la sfida sono in dubbio sia Skriniar che Dimarco, entrambi già assenti contro i felsinei. Lecce che nell’ultimo turno ha perso per 0-1 contro il Sassuolo, tornando a subire una sconfitta dopo 3 gare. La squadra salentina però ha fatto vedere di potersela giocare a viso aperto contro tutte le avversarie e sicuramente andrà a San Siro con la volontà di far risultato. L’assenza di Baschirotto, squalificato, peserà però e non poco sulla solidità della linea difensiva. Per questa partita optiamo per un Multigoal 2-4 Casa, con i nerazzurri che dovranno riuscire ad incanalare subito la gara sui propri binari preferiti se no vogliono che alla lunga si possa complicare. Da inizio anno i milanesi hanno fatto registrare questo esito solo una volta contro l’Udinese: che ritornino a farlo? Per questa partita optiamo per un, con iche dovranno riuscire ad incanalare subito la gara sui propri binari preferiti se no vogliono che alla lunga si possa complicare. Da inizio anno i milanesi hanno fatto registrare questosolo una volta contro l’Udinese: che ritornino a farlo?

