Pronostico Osasuna-Celta, occhio allo “zero” della squadra di Pamplona

Archiviata l’andata della semifinale di Copa del Rey contro l’ Athletic Bilbao , l’ Osasuna di Arrasate ospita il Celta nel match che chiude la 24ª giornata di Liga spagnola . La scorsa settimana le due compagini hanno vinto segnando tre reti, il Celta al Valladolid (3-0) e l’Osasuna al Siviglia (3-2 in trasferta). L’obiettivo è confermarsi per proseguire la scalata, che nel caso dell’Osasuna può portare all’ Europa mentre i galiziani hanno come traguardo la salvezza .

Osasuna-Celta, fai il tuo pronostico

L’esito sulla carta probabile e quello più rischioso (ma ben pagato)

Diverse le statistiche degne di nota. Intanto c’è da registrare il fatto che l’Osasuna è rimasta l’unica squadra a non aver ancora pareggiato in casa (6 vittorie e 5 sconfitte all’Estadio El Sadar di Pamplona). Siamo in presenza di una compagine che segna e subisce poco, difficile da perforare nei primi tempi: nelle ultime dieci giornate di Liga ci è riuscita solo la Real Sociedad!

Il Celta sta spingendo al massimo per allontanarsi dalla zona a rischio, obiettivo che necessita del contributo di tutti. Anche di Seferovic, che ha trovato il suo primo gol la scorsa settimana contro il Valladolid. Nelle ultime due trasferte il Celta ha battuto 4-3 il Betis e pareggiato 1-1 (un po’ fortunosamente) con la Real Sociedad. L’Osasuna, pur appoggiato dai bookie, è atteso da un match impegnativo.

In 23 partite la squadra di Arrasate ha centrato ben 17 volte l’Under 2,5: il 18° della serie vale 1.50, il pareggio (a 3.05) è più rischioso ma va preso in considerazione.