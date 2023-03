Pronostici Serie A, ecco i consigli di Pengwin

Come ogni fine settimana il Pengwin analizza le partite principali del turno di Serie A , fornendo un pronostico per ciascuna di esse. Il Tipster, sempre molto seguito dal suo esercito di followers sul web, dà ampio risalto al big match del Maradona.

Alle 18 di oggi è in programma la sfida tra Napoli e Atalanta, con gli azzurri decisi a rialzarsi dopo il ko rimediato dalla Lazio e con la Dea intenzionata a riprendersi un posto in Champions.

Napoli: serve una reazione, poi testa all'Eintracht

Dopo aver incassato la prima sconfitta dell’anno in casa contro la Lazio, la squadra di Spalletti si appresta a giocare questa sfida contro l’Atalanta per rialzarsi immediatamente in vista della Champions.

Gli azzurri continuano ad avere un ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici ma i 3 punti serviranno soprattutto per il morale. Spalletti per questa sfida dovrà fare ancora a meno di Mario Rui che deve scontare la squalifica e di Raspadori. In fortissimo dubbio anche Lozano per un guaio muscolare.

La Dea non attraversa un buon periodo di forma e non vince da tre partite di fila. La distanza dalla zona Champions sta aumentando e la squadra di Gasperini non può permettersi altri passi falsi se vuole conquistarsi la qualificazione per la prossima stagione. Pesante sarà l’assenza di Koopmeiners, infortunatosi nell’ultima contro l’Udinese. Oltre a lui out anche Hateboer, che ha finito anzitempo la stagione.

In questa gara ci si aspetta un Napoli in controllo, come quasi sempre durante l’anno, e un’Atalanta che proverà a neutralizzare le trame azzurre per poi ripartire in contropiede sfruttando la velocità e l’abilità nell’1 contro 1 dei suoi uomini d’attacco.

Allo stesso tempo gli azzurri potrebbero essere in parte distratti dall’imminente ritorno della Champions, per questa ragione si può optare per una combo 1X+Multigoal 2-5 che dà un po’ di copertura.

Milan-Salernitana: i rossoneri vogliono riprendersi un posto tra le prime 4

Il Milan dopo la brutta sconfitta di Firenze è riuscito ad uscire indenne dalla sfida di ritorno contro il Tottenham, guadagnandosi così dopo 11 anni l’approdo ai quarti di Champions. Morale dunque alle stelle per i rossoneri, che ora devono concentrarsi immediatamente sul campionato se vogliono riprendersi un posto tra le prime 4.

Salernitana che sta iniziando ad ingranare dopo l’arrivo di Paulo Sousa e che non perde da due gare in campionato. I campani si trovano però al sedicesimo posto e hanno bisogno di punti per riuscire a mantenersi lontani dalla zona calda.

Per questa gara optiamo per l’1 fisso dei rossoneri, che dopo il passaggio del turno in Champions sicuramente avranno nuove energie per affrontare questa gara che sulla carta li vede nettamente favoriti. In alternativa anche un Multigoal 1-3 casa.

Juve-Sampdoria: tre punti importanti per obiettivi diversi

La Juventus dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma ha superato il Friburgo nell’andata di Europa League, vincendo con un 1-0 che sta anche stretto alla squadra di Allegri. Vecchia Signora che ora dovrà buttarsi a capofitto sul campionato, consapevole che, se vuole prendersi un posto in Europa, i passi falsi sono proibiti.

La Samp nello scorso turno ha tenuto bene ma non è andata oltre lo 0-0 contro la Salernitana. La situazione di classifica dei blucerchiati resta sempre critica, con 9 punti da recuperare alla quartultima, però la squadra ha fatto vedere che ha voglia di lottare.

Anche in questo caso, nonostante i dubbi relativi a Chiesa e Di Maria che dovrebbero essere assenti, andiamo verso l’1 fisso perché vediamo la Juve nettamente superiore. In alternativa, occhio anche al Multigoal 2-4 casa.

