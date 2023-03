Pronostico Porto-Inter, match che vale una stagione per i nerazzurri (e Inzaghi)

Non farsi schiacciare dal peso delle trasferte e della tensione. L'obiettivo dell'Inter in casa del Porto è sfoderare una prestazione autoritaria, quella che serve per uscire imbattuta dall'Estadio do Dragao e accedere ai quarti di Champions League. Un po' come ha fatto il Milan contro il Tottenham, che a Londra partiva con un gol di vantaggio.

Porto-Inter, fai il tuo pronostico

Esito primo tempo e Multigol, ecco i consigli

Rispetto all'andata i portoghesi devono fare una partita ben diversa, più votata all'attacco. In casa, nel girone di Champions, Taremi e compagni hanno perso col Club Brugge ma poi battuto Leverkusen e Atletico Madrid. Nelle venti gare interne complessivamente disputate in stagione lo score degli uomini di Conceiçao è di sedici vittorie, un solo pareggio e tre sconfitte.

Nella stagione dell'Inter fatta di salite e discese il recente schiaffo incassato a La Spezia non aiuta certo il morale ma può essere servito per smuovere l'orgoglio di Inzaghi e i suoi in vista del match che vale una stagione.

Difficile sbilanciarsi sull'esito al 90', anche le quote sono a dir poco equilibrate. Partita che potrebbe essere bloccata per i primi 45', l'opzione X primo tempo in lavagna a 2.15 va tenuta sott'occhio.

Quanto al numero di reti segnate, il consiglio è di orientarsi sul Multigol 2-3 o 2-4.