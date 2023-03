Pronostico Az Alkmaar-Lazio, ecco il consiglio di Gollo-Predictor

Ieri sera Gollo-Predictor ha fatto centro con la Champions League . L'algoritmo aveva pronosticato l' Over 3,5 Cartellini a 1.48 di Napoli-Eintracht e la combo Over 0,5 Casa+Under 2,5 Ospite di Real Madrid-Liverpool , evitando così la trappola dei gol segnati che sulla carta dovevano essere diversi.

Vietato fermarsi. Gollo vuole regalare altre soddisfazioni ai numerosi seguaci del suo canale Telegram, ecco cosa ha scelto come pronostico per Lazio-Az Alkmaar di stasera (ore 21.00). L'algoritmo consiglia l'Over 1,5 a 1.41, un esito dalla quota interessante visto che la Lazio deve rimontare l'1-2 subìto all'andata.

Per arrivare ad un ambo a quota 2,02 la giocata consigliata da Gollo è l'Over 1,5 a 1.43 di Friburgo-Juventus.

Questo è solo un assaggio dei pronostici di Gollo, che si possono trovare su Telegram. In St. Gilloise-Union Berlino l'algoritmo consiglia un'opzione che vale un raddoppio...