Monza-Cremonese, quote e statistiche del match

In questo fine settimana saranno di fronte Monza e Cremonese , due neopromosse che non hanno però fin qui fatto un cammino analogo nella massima serie. I brianzoli non hanno troppi problemi e viaggiano in acque sicure a metà classifica mentre i grigiorossi , al contrario, sono ultimi (insieme alla Sampdoria ) e hanno all’attivo soltanto un successo (giunto, peraltro, soltanto un paio di turni fa).

Entrambe le squadre hanno lo stesso numero di Under e Over 2,5

Per la Cremonese, dunque, in trasferta ancora zero nella casella delle vittorie mentre il Monza, in casa ha vinto e perso cinque volte pareggiando nelle tre occasioni rimanenti. Per le quote il pronostico è a favore della formazione di casa con il “2” che paga quasi il triplo rispetto al segno “1”. Entrambe le squadre hanno fin qui collezionato 13 esiti “Under 2,5” e altrettanti “Over 2,5” ed entrambe non hanno ancora mai fatto registrare un capovolgimento di segno tra il primo e il secondo tempo: niente accoppiata Parziale/Finale 1/2 oppure 2/1 né per il Monza né per la Cremonese.