La Fiorentina ospita il Lecce, quote ok per i viola ma...

Per la compagine viola questa sarà l’ottava partita disputata negli ultimi 25 giorni, un tour de force iniziato il 16 febbraio scorso con la vittoria sul campo del Braga per 4-0 e proseguito con altre 6 sfide nelle quali la Fiorentina è sempre riuscita a rimanere imbattuta (5 vittorie e 1 pareggio). In campionato però la “Viola” non ha ancora mai conquistato i tre punti in 4 match consecutivi, Jovic e soci dopo aver battuto in rapida successione Verona (3-0), Milan (2-1) e Cremonese (2-0) sono quindi chiamati contro il Lecce a migliorare il loro record stagionale.

Segno 1 possibile ma occhio alle sorprese

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della Fiorentina. Il segno 1 paga solamente 1.62 ma occhio alle sorprese, già nel girone d’andata il Lecce ha fermato la “Viola” sull’1-1. La fatica accumulata nel corso delle ultime settimane potrebbe quindi portare la Fiorentina a subire almeno un gol, la possibilità che entrambe le compagini vadano a segno in questo match si gioca a 2.07.