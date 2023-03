Danimarca-Finlandia, ecco il pronostico e le quote del match

La Nazionale danese in Qatar (un pareggio e due sconfitte con soltanto un gol all'attivo) non è riuscita a dare seguito a quanto di buono fatto vedere nelle precedenti 10 gare ufficiali disputate prima dell'inizio del Mondiale (7 vittorie e 3 sconfitte condite da ben 17 reti realizzate e 8 subite).

La Finlandia, prossimo avversario della Danimarca, è reduce da quattro sfide amichevoli nelle quali non è mai riuscita a centrare il successo. L'undici finlandese dopo aver pareggiato per 1-1 contro la Macedonia del Nord e la Norvegia si è dovuta arrendere agli attacchi della Svezia (2-0) e dell'Estonia (1-0).

Quote ok per i danesi, scopri il pronostico

Quote alla mano il segno 1 non sembra in discussione. La vittoria della Danimarca al "Parken Stadium" di Copenhagen è in lavagna solamente a 1.35 mentre un eventuale segno 2 moltiplicherebbe per circa 10 volte una qualsiasi puntata. Interessante la "combo" Over 1,5 Casa+Under 1,5 Ospite proposta mediamente a 1.68.