La Croazia di Modric vola in Turchia, quote e pronostico

Croazia beffata, Turchia che vince in rimonta in Armenia. I risultati del primo giro di partite del gruppo D delle qualificazioni a Euro 2024 proiettano il testa al girone i ragazzi allenati dal tedesco Kuntz. La nazionale di Dalic ha invece pareggiato col Galles subendo il gol dell'1-1 nei minuti di recupero. Una vera doccia gelata.

Turchia-Croazia, fai il tuo pronostico

Calhanoglu contro Perisic

A Bursa Calhanoglu e compagni cercano il bis potendo contare sulla spinta del pubblico amico, la Croazia non si farà intimorire essendo squadra esperta e abituata a reggere la pressione in partite dalla posta in palio alta.

Le statistiche dicono che nelle ultime cinque partite giocate dalla Turchia sono sempre usciti gli esiti Goal e Over 2,5. Per le quote la Croazia parte favorita a 2.20, la vittoria di Cengiz Under e soci vale 3.20. La partita è aperta a qualsiasi risultato, può essere opportuno quindi optare per un esito Multi chance: X o Under 2,5.