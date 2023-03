Qualificazioni Europei: Scozia-Spagna, ecco il pronostico

Buona la prima per Scozia e Spagna . Le due Nazionali dopo aver battuto rispettivamente Cipro e Norvegia per 3-0 nella gara d'esordio sono pronte per sfidarsi all' Hampden Park di Glasgow .

L'undici di Steve Clark non ha partecipato all'ultimo Mondiale ma nelle precedenti 6 gare ufficiali disputate in Nations League ha fatto registrare ben 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Nel dettaglio la Scozia ha conquistato 6 punti contro l'Armenia (battuta 2-0 in casa e 4-1 in trasferta), 4 con l'Ucraina (3-0 a Glasgow e 0-0 fuori) e 3 con l'Irlanda (vittoria per 2-1 in casa, ko per 3-0 a Dublino).

La Spagna dopo la delusione subita in Qatar (eliminata dal Marocco agli ottavi) ha deciso di ripartire da Luis de la Fuente. Nel match contro gli scandinavi sono andati a segno Dani Olmo nel primo tempo e Joselu con una doppietta nella ripresa.

Una "combo" per il match di Glasgow

Le "Furie Rosse" partono favorite a circa 1.60 ma non va trascurato il fatto che la Scozia abbia subito soltanto due reti negli ultimi 6 incontri disputati (amichevoli comprese). Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" Under 1,5 Casa+Over 1,5 Ospite proposta mediamente a 2.20.