Champions femminile, il pronostico di Barcellona-Roma

Comunque vada sarà un successo. Le ragazze di Alessandro Spugna sfidano le vicecampionesse d'Europa in carica, quel Barcellona che sa solo vincere e questo ha fatto anche all'Olimpico sette giorni fa nei quarti di Women's Champions League . Solo 1-0 però, con la Roma che ha tenuto botta (grazie alle parate di una momumentale Ceasar ) e alla distanza è uscita fuori, sfiorando un pareggio che avrebbe anche meritato.

Women's Champions League, show al Camp Nou

L'impresa delle giallorosse è stata davvero eccezionale. Il Barcellona in campionato ha vinto le 23 partite finora disputate, segnando 99 gol e incassandone solo 5. Insomma, fa un altro sport.

Eppure, senza esperienza ma con tanto entusiamo (e la spinta di un Olimpico delle grandi occasioni) Giacinti e compagne hanno creato i presupposti per segnare almeno un gol. Difficile ribaltare lo 0-1 a una formazione che quando scende in campo difficilmente parte favorita con quota superiore all'1.10. La Roma però proverà a fare la sua parte con la consapevolezza di non aver nulla da perdere.

Quanti gol verranno segnati al Camp Nou? "Scontato" dire Over 2,5, vale la pena allora tentare la carta "Over 1,5 primo tempo".