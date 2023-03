Quote Napoli-Milan di Champions League: chi è il favorito?

Napoli e Milan fanno le prove per la Champions . L'andata dei quarti di finale si giocherà il 12 aprile a Milano, il ritorno a Napoli il 18. Le quote sul passaggio del turno sono decisamente indirizzate da una parte, ecco quale.

Passaggio del turno, i bookie scelgono l'azzurro

In Italia quest'anno il Napoli non ha avuto rivali e anche il Milan si è dovuto arrendere lo scorso 18 settembre: 1-2 con gol decisivo di Simeone. Nel derby italiano che assegna un posto nelle semifinali di Champions i bookie vedono favorita la squadra di Spalletti, che si gioca vincitrice al termine del doppio confronto a 1.40 contro il 2.80 previsto per i rossoneri.

Già disponibili anche le quote relative all'esito finale dei primo 90 minuti a San Siro. Il Napoli che sbanca Milano paga 2.24, il Milan è proposto a 3.19 mentre la X vale 3.33. Intanto, domenica sera si fanno le prove generali in campionato...