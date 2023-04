Pronostico Chelsea-Liverpool, una sfida tra deluse

Recupero dell'ottava giornata di Premier League con due squadre del calibro di Chelsea e Liverpool da annoverare però alla voce "delusioni" di questo campionato (non a caso Potter non è più l'allenatore dei Blues ). Annata travagliata e Champions a rischio per due formazioni tornate dalla sosta con due ko difficili da spiegare e da digerire: Chelsea-Aston Villa 0-2, Manchester City-Liverpool 4-1. Un disastro!

Liverpool, è tornato il Goal dopo nove No Goal di fila

Il bilancio del Liverpool in trasferta è ora di tre vittorie, tre pareggi e otto sconfitte: se non sarà Champions i Reds dovranno rimpiangere principalmente questo score a dir poco deficitario. Contro il City, parlando di statistiche, Salah e compagni hanno ritrovato l'esito Goal dopo ben nove No Goal di fila.

Il Chelsea nonostante gli investimenti faraonici sul mercato fatica a segnare e sembra davvero uno schiaffo alla miseria. Negli ultimi dieci turni i Blues hanno centrato l'Over 2,5 in due sole occasioni e in sette hanno chiuso il primo tempo con un risultato di parità.

Partita difficile dunque da pronosticare se si vuole ragionare sull'esito 1X2 finale: le quote non a caso sono super equilibrate. Il pareggio non serve davvero a nessuno e con le difese viste all'opera di recente (e non solo) ha senso allora orientarsi sulle opzioni Goal e Over 2,5.