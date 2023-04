Pronostico Lucchese-Entella, Volpe cerca... la fuga

Nel girone B di Serie C a tre giornate dal termine della regular season è lotta a tre per il primo posto che vale la promozione diretta in Serie B. L'Entella ha agganciato in vetta la Reggiana a 74 punti e ad oggi i liguri sarebbero promossi in B in virtù degli scontri diretti favorevoli con gli uomini di Aimo Diana. L'Entella è adesso alle prese con la Lucchese, nona in classifica e decisa a non scendere dal treno playoff.